Eski İsrail Başbakanının telefonu hacklendi: İran'la iş birliği için mesaj atıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordu radyosunda yer alan haberde, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Telegram hesabındaki hesaplara, bu sabah bir mesaj gönderildiği belirtildi.

Mesajda, Bennett'in listesinde yer alan kişilerden İran istihbaratıyla iş birliği yapmaları istendiği kaydedildi.

"İRAN İSTİHBARATI İŞ BİRLİĞİNİZE HAZIR"

İngilizce olarak gönderilen mesajda, "İran istihbaratı, istihbari iş birliğinize hazır. İş birliği için İran'ın herhangi bir büyükelçiliği ile internet üzerinden başvurun." ifadeleri yer aldı.

TELEFONU HACKLENDİ İDDİASI

İranlı siber korsan bir grup, eski İsrail Başbakanı Bennett'in telefonunu hacklediğini ileri sürmüştü.

"Handala" isimli İranlı grup, Bennett'in kişi listesinde yer alan numaraları da paylaşmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddederken, siber korsanların Telegram hesabına sızdığını doğrulamıştı.

Eski Başbakan Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.