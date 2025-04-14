Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Netanyahu İsrail halkının düşmanı, tutuklanmalı

AA & Ensonhaber

İsrail’in Kanal 12 televizyon kanalında katıldığı bir programda konuşan eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halutz, Netanyahu'nun "ülke güvenliği açısından ciddi bir tehdit ve düşman konumunda olduğunu" söyleyerek, tutuklanması gerektiğini savundu.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNDEN HALUTZ'A TEPKİ

Halutz’un sözleri İsrail kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Netanyahu’nun partisi Likud cephesinden yanıt gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada, Halutz’un "ülke tarihindeki en başarısız genelkurmay başkanı" olduğu iddia edilerek, “Bu açıklamalar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bu, demokrasiyi hedef alan açık bir kışkırtmadır ve aşırı solun suikast teşvikine hizmet etmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Halutz'un sözlerinin “İsrail ordusunu, halkı ve demokratik değerleri değil; anarşistlerin, düşmanın propagandasına kapılmış ve artık geçerliliğini yitirmiş bir azınlığın görüşlerini yansıttığı” öne sürüldü.

HALUTZ: "EN BÜYÜK ZAFER, NETANYAHU'NUN GÖREVDEN ALINMASIDIR"

Halutz daha önce de, Gazze'ye yönelik askeri operasyonlar sırasında yaptığı açıklamalarda, “Bu sürecin en büyük zafer fotoğrafı, Netanyahu’nun görevden alınmasıyla elde edilir” ifadelerini kullanmıştı.