Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Katy Perry başbaşa yemek yedi

Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Legolas' rolüyle adını tüm dünyaya duyuran oyuncu Orlando Bloom'dan ayrılan şarkıcı Katy Perry, sürpriz bir isimle akşam yemeğine çıktı...

Bir çocuk sahibi olduğu 9 yıllık ilişkisini noktalayan ünlü pop yıldızı, Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile buluştu.

BAŞBAŞA YEMEK YEDİLER

TMZ tarafından yayınlanan görüntülerde, Perry ve Trudeau’nun pazartesi akşamı restoranda birlikte yemek yediği görüldü.

İkili, çeşitli mezeleri paylaşırken neşeli ve samimi halleriyle dikkat çekti.

Katy Perry’nin, Trudeau’nun söylediği her şeye güldüğü ve cilve yaptığı anlar kameralardan kaçmadı.

Perry ve Trudeau, yemeğin ardından mutfağa giderek şef ve çalışanlara bizzat teşekkür etti.

İKİSİ DE BEKAR

Katy Perry’nin Orlando Bloom’dan yeni ayrıldığı, çiftin bir çocukları olduğu biliniyor.

Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

İkilinin bu buluşmasının altında yatan sebebin romantik bir ilişki olduğu değerlendiriliyor.

MAKAM KOLTUĞUNU YANINDA GÖTÜRDÜ

Öte yandan Donald Trump'ın 'Kanada 51. eyalet olsun' sözleri karşısında ciddi bir tavır sergileyemediği için hem kendi partisinin hem de halkın hedefi haline gelen Trudeau, 6 Ocak'ta görevinden istifa etti.

Trudeau’nun istifasının ardından Liberal Parti liderlik yarışını, eski Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark Carney kazandı.

Giderken şov yapmayı da eksik etmeyen Trudeau, avam kamarasında 9 yıl boyunca kullandığı makam koltuğunu da yanında götürürken gazetecilere ilginç pozlar vermişti.