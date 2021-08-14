Eşref Gani: Afganistan'ı savunmaya devam edeceğim

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, orduyu yeniden harekete geçireceklerini söyledi.

Taliban'ın ülke topraklarında hızlı ilerleyişinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani açıklama yaptı.

Afgan halkına seslenen Gani, güvenlik güçlerini yeniden harekete geçirmenin birinci öncelikleri olduğunu söyledi, ülke çapında savaşarak yerinden edilmiş binlerce insana yardım etmenin yollarını arayacaklarını kaydetti.

"VATANI SAVUNACAĞIZ"

Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Hükümet ve uluslararası ortaklar içindeki herkesle kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirten Gani, müzakerelerin devam ettiğini ve sonuçların yakında paylaşılacağını ifade etti.

"GELECEĞİNİZDEN ENDİŞE ETTİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Eşref Gani'nin açıklamasına kadar, hükümet, Taliban'ın vilayet merkezlerini ele geçirmeye başladığı bir dönemde sessizliğini koruyordu. Afgan cumhurbaşkanı, sözlerini "Geleceğinizden endişe ettiğinizi biliyorum. Başkanınız olarak sizi temin ederim ki istikrarsızlığın yayılmasını, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemeye odaklanacağım." şeklinde sürdürdü.

3 BİN ABD ASKERİ KONUŞLANDI

Al Jazeera'nin haberine göre, Gani'nin açıklaması, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı güvence altına almak için başkent Kabil'e 3 bin ABD askerinin konuşlandığı gün geldi.