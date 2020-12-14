Esvatini Başbakanı, koronadan ölen ilk lider oldu

Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı'nın Başbakanı Ambrose Dlamini, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını bugüne kadar birçok ülke liderine bulaşırken, ilk kez bir lider virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan eski adıyla Svaziland, 2018'de değişen adıyla Esvatini Krallığı'nda 4 hafta önce koronavirüs pozitif çıkan Başbakan Ambrose Dlamini'nin 1 Aralık'tan beri komşu ülke Güney Afrika'da devam eden tedavisinden kötü haber geldi.

4 HAFTADIR TEDAVİ ALTINDAYDI

Mutlak monarşiyle yönetilen Esvatini'nin Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, konuya ilişkin "Majesteleri, Ekselansları Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatını ulusa bildirmemi emretti. Ekselansları, bu öğleden sonra Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakım altındayken hayata gözlerini yumdu." açıklamasında bulundu.

Resmi açıklamada ölüm nedeni belirtilmeyen 52 yaşındaki Dlamini'nin 16 Kasım'da testi pozitif çıkmış, ama semptom göstermediği belirtilmişti.

Daha sonra hızla iyileşmesi için Güney Afrika'ya nakledildiği duyurulurken, 'sağlık durumunun istikrarlı olduğu ve tedaviye iyi yanıt verdiği' dile getirilmişti.

KORONADAN ÖLEN İLK LİDER

Daha önce bir dizi lider koronavirüse yakalanırken, pandemiye şüpheyle ve ihmalkar yaklaşan popülist sağcı çizgideki ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hastalanması, dünya gündemini meşgul etti.

Ancak Esvatini Başbakanı, virüse yakalandıktan sonra ölen ilk ğlke lideri oldu.