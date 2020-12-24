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    Etiyopya'da silahlı gruplar, 90'dan fazla sivili katletti

    Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.
    • AA
    • 24.12.2020 - 00:40
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    Etiyopya'da silahlı gruplar, 90'dan fazla sivili katletti

    Amhara Haber Ajansının (AMMA) haberine göre, Başbakan Abiy Ahmed'in ziyaretinden bir gün sonra eyaletin Metekel bölgesindeki bir köyü hedef alan saldırganlar, onlarca kişiyi öldürdü.

    RASTGELE ATEŞ ETTİLER, EVLERİ YAKTILAR

    Yerel görgü şahitleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların köyde rastgele ateş açarak evleri ateşe verdiğini belirtti.

    Bazı yerel haber kaynakları, ölü sayısının 90'ın üzerinde olduğunu aktardı.

    Yerel hükümet, yaşanan katliam nedeniyle üzüntü duyulduğunu açıkladı.

    Etiyopya da silahlı gruplar, 90 dan fazla sivili katletti #1

    BAŞBAKAN, "ŞİDDET OLAYLARINI BİTİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

    Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün ziyaret ettiği Metekel'de, "bölgedeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme" sözü vermişti.

    Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor.

    Etiyopya da silahlı gruplar, 90 dan fazla sivili katletti #2

    Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

    Etiyopya da silahlı gruplar, 90 dan fazla sivili katletti #3

    Etiyopya da silahlı gruplar, 90 dan fazla sivili katletti #4

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