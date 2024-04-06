Etiyopya'da sistem arızası nedeniyle bankadan milyonlarca dolar çekilmişti: Bankanın yeni uygulaması şaşırttı Etiyopya'da teknik bir arıza nedeniyle vatandaşlarına 14 milyon dolar kaptıran banka, çekilen paraların dörtte üçünü tahsil etti. Banka bu sefer de paraları iade etmeyen müşterilerini ifşa etti.

ensonhaber.com

Afrika ülkesi Etiyopya'da geçtiğimiz aylarda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşanmıştı.

Ülkede Commercial Bank of Ethiopia (CBE) isimli ticari bir banka, bir teknik arıza sebebiyle 14 milyon dolar kayıp yaşadı.

Paraları iade etmeyen müşterilerinin bilgilerini ifşaladılar

Bu meblağın dörtte üçünü geri aldığını açıklayan banka, arıza sırasında çektikleri paraları iade etmediğini ileri sürdüğü müşterilerini ise astığı afişlerde isim ve fotoğraflarına yer vererek ifşa etti.

Afişler, ülke çapındaki CBE ofislerinin dışına asıldı.

Çekmeyen kişileri ifşa için CBE'nin başkent Addis Ababa'daki bir şubesinin dışına 28 kişinin fotoğraflarıyla birlikte asılan afişte ise şu ifadelere yer verildi:

"Commercial Bank of Ethiopia'dan uygunsuz bir şekilde aldıkları parayı iade etmeyenler."

Banka 'zorunda kaldık' dedi

Bu kişilerin kimlik bilgileri ayrıca bankanın internet sitesinde, banka hesap numaralarıyla birlikte ifşa edildi.

CBE, müşterilerinin resimlerini aldıklarını iddia ettiği para miktarına göre dört liste halinde yayınladı. Banka, pek çok uyarıda bulunmasına ve iade için son tarih bildirmesine rağmen iade yapılmaması üzerine müşterilerini ifşa etmek 'zorunda' kaldığını savundu.