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    Etna Yanardağı'nın nefes kesen görüntüleri

    Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, yeniden harekete geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.03.2021 - 11:28
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    Etna Yanardağı'nın nefes kesen görüntüleri

    Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda geçen aydan bu yana başlayan hareketlilik devam ediyor.

    3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, sabah erken saatlerde yeniden lav püskürtmeye başladı.

    ETNA'DA LAV AKIŞI

    Patlamaların ardından dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldi. Şiddetli kül püskürten yanardağ nedeniyle kül bulutu oluştu.

    Öte yandan, dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine kül yağdığı belirtildi. Etna Yanardağı'nda yaşanan olay, kameralara nefes kesen görüntüler yansıttı.

    Etna Yanardağı'ndan muhteşem görüntüler ViDEO

    Etna Yanardağı nın nefes kesen görüntüleri #1

    Etna Yanardağı nın nefes kesen görüntüleri #2

    Etna Yanardağı nın nefes kesen görüntüleri #3

    Etna Yanardağı nın nefes kesen görüntüleri #4

    Etna Yanardağı nın nefes kesen görüntüleri #5

    Etna Yanardağı nın nefes kesen görüntüleri #6

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