Europol: 40 milyon euroluk internet dolandırıcılığı engellendi

Kredi kartı bilgilerinin başkaları satıldığı bilgisini alan Europol, dolandırıcılığı önledi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İtalya ve Macaristan güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde internet dolandırıcılığına engel oldu.

Europol'den yapılan açıklamada, internet alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarına ait bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin, başkalarına satıldığı belirtildi.

90 BİN KREDİ KARTI İNCELENDİ

Operasyon kapsamında 90 bin kredi kartının, Europol'ün siber suç uzmanları tarafından incelendiği aktarıldı.

40 MİLYON EUROLUK DOLANDIRICILIK ÖNLENDİ

Avrupa Siber Suçlar Merkezi Başkanı Edvardas Sileris, operasyona ilişkin açıklamasında, operasyon neticesinde 40 milyon euroluk dolandırıcılığın önüne geçildiğini bildirdi.

Öte yandan, Europol tarafından İspanya'da gerçekleştirilen bir operasyonda yüksek elektrik faturası gelen 5 adrese yapılan baskında 34 bin kök kenevir ele geçirilirken, 17 kişinin tutuklandığı kaydedildi.