Eurovision 2024'ü İsviçre kazandı: İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu İsrail'in katılımıyla beraber yoğun protesto ve boykot eylemlerinin yaşandığı Malmö kentinde gerçekleşen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı, İsviçre adına yarışan Nemo kazandı.

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AA

İsviçre Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.

Yarışmayı İsviçre kazandı

Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.

İsrailli şarkıcı yuhalandı

Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer buldu.

İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.

Binlerce gösterici İsrail’in katılımını protesto etti

Binlerce savaş karşıtı gösterici, İsrail’in müsabakaya katılımını protesto etti.

Şehir merkezinden yarışmanın yapılacağı arenaya yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Protestocular, yarışmanın “United by music” (Müzikle birleş) olarak belirlenen resmi sloganına gönderme yaparak “Eurovision, soykırımla birleş” şeklinde slogan attı.

Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.

Yaşanan krizler

Finale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.

Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.

Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor." sözleriyle açıkladı.

Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.

İklim aktivisti Greta Thunberg polis tarafından uzaklaştırıldı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde İsrail’in müsabakaya katılımını protesto ederken polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Malmö Arena yakınlarındaki protesto sırasında basına konuşan Thunberg, “Eurovision organizatörlerinin bir soykırım gerçekleştirmekte olan İsrail’in katılımına izin vermelerinin çok çirkin olduğunu ve bunun bir mazereti olamayacağını düşündüğümüzü ortaya koymak için burada bulunuyorum” demişti.

Türkiye, Eurovision'a neden katılmıyor?

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıklar nedeniyle Türkiye'nin Eurovision'dan çekildiği ifade edilmişti.

TRT, Eurovision'daki oylamaların 2000'li yıllarda izleyici tarafından yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştı. 2011'den itibarense izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesinin (yüzde 50 izleyici, yüzde 50 jüri) Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin lehine bir karar olarak yorumlamıştı.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU'nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer verilmişti.



Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)