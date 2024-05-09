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Gazze'de yaptığı soykırım ve vahşeti tüm şiddetiyle devam ettiren İsrail, tüm dünyada tepkilerin odağında..
Milyonlarca kişi tarafından protesto edilen İsrail'e bir tepki de Eurovision'da geldi.
İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına İsrail protestoları damga vurdu.
Yuhalanan İsrailli şarkıcı sahneden indi
İsrail'in temsilci Eden Golan isimli şarkıcı, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı.
Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı.
Rusya doğumlu olan fakat İsrail adına yarışan Golan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
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