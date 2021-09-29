İngiltere'de bir yayına katılan Evanjelik papaz Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini söyledi.

Evanjelik papaz Jesse Duplantis, İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katıldı.

Duplantis'in, Hz. İsa ile ilgili sözleri tepkilere neden oldu.

"İSA GELMİYOR ÇÜNKÜ KİLİSELERE AZ BAĞIŞ YAPILIYOR"

İnsanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyen Duplantis, Hz. İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasının nedeni olarak da bu az bağılşarı gösterdi.

Duplantis, "Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir" ifadelerini kullandı.

Evanjelik papaz: İsa, yeterince bağış yapılmadığı için gelmiyor VİDEO

"ZAMANI HIZLANDIRABİLRSİNİZ"

Papaz, "Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz" diye ekleyerek insanlara bağış yapmaları imasında bulundu.