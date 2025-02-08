Evanjelik Pastörler, Donald Trump'ı Mesih ilan etti

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Evanjelik topluluk, Donald Trump’ın siyasi arenaya atıldığı ilk andan itibaren ona güçlü bir destek sundu.

2018 seçimlerinde Trump’ın zaferi için ayinler düzenleyen Evanjelikler, 5 Kasım seçimlerinde de onu açıkça desteklediklerini dile getirdi.

Başkanlık koltuğuna oturduğunda ise Evanjelikler, Trump hakkında bir iddia ortaya attı.

TRUMP'I MESİH İLAN ETTİLER

Daha öncelerde de Evanjelik topluluğu arasında Donald Trump'ın Tanrı'nın seçilmiş insanı olduğu düşüncesi kabul görüyordu.

Ancak Evanjelistler, bunu daha ileriye taşıyarak Donald Trump'ı Mesih ilan etti.

Greek Repoter'ın haberine göre bu görüş, 2016’da Evanjelik düşünür Lance Wallnau’nun yaptığı açıklamalarla yayılmaya başladı.

"TANRI'NIN SEÇTİĞİ LİDER"

Wallnau, Trump’ı Eski Ahit’teki Pers Kralı Koresh’e benzeterek, onu “modern zamanların Koresh’i” olarak tanımladı.

Wallnau, Trump’ın “fırtınada yol alacak bir Koresh” olduğunu ve Tanrı tarafından seçilen bir lider olarak görülmesi gerektiğini savundu. Zamanla bu düşünce, Evanjelik topluluğunun büyük bir kesimi tarafından benimsendi.

Koresh, Tanrı tarafından seçilmiş bir hükümdar olarak kabul ediliyordu. Babil’i fethedip Yahudileri esaretten kurtaran Koresh, pagan bir figür olmasına rağmen Tanrı’nın halkını özgürlüğe kavuşturmuştu. Evangelikler de Trump’ı benzer bir şekilde, Tanrı tarafından seçilmiş bir lider olarak görmeye başladı.

TARİKATA DÖNÜŞTÜLER: TRUMP İÇİN KİLİSE KURDULAR

Donald Trump'ı başkanlığa taşıyan kampanya dönemi boyunca çalışmalara destek veren Evanjelik Pastörler, Beyaz Saray'ın yeni sahibinin bir 'Mesih' olduğu iddiasını yaymaya başladı.

Evanjelik topluluklar arasında bu iddia hemen kabul gördü ve Evanjelikler zaman içinde Trump'a kutsal özellikler atfeden fanatik bir tarikata dönüştü.

Grup, Virginia'da Trump'a adanmış bir kilise kurdu.

SUİKASTTAN KURTULMASI MESİH OLDUĞUNU KANITLADI

13 Temmuz'daki suikast girişiminden mucizevi bir şekilde kurtulması ise taraftarları arasında Trump'ın bir 'Mesih' olduğu inancını güçlendirdi.

Trump'ın da mensubu olduğu Evanjelist Kilisesi'nden pek çok ismin 'Mesih' inancının peşine takılması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bazı kesimler, Trump dönemi boyunca hükümet kadrolarında Evanjelistlerin alınacağını ve ABD yönetiminin ülkeyi izolasyonist bir konuma getireceğini düşünüyor.