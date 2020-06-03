Evanjelistler'den Trump'ın İncil pozuna destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İncil ile verdiği poz konusunda Evanjelistler'den açıklama geldi.

ABD'de, George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Şiddeti artan eylemler nedeniyle göstericilerin sert cezalar ve hapislerle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunan Başkan Donald Trump, elinde tuttuğu İncil ile Beyaz Saray yakınındaki St. John's Kilisesi'ne yürüdü.

Trump'ın İncil ile verdiği poz, yeni bir tartışma başlattı. Ülkedeki bazı din adamları "dinin siyasete alet edilmemesi" gerektiği uyarısında bulunurken, Evanjelistler ise Trump'ın söz konusu fotoğrafını savundu.

EVANJELİSTLER'DEN TRUMP'A DESTEK

New York'taki Episkopal Kilisesi'nin rahibi Gini Gerbasi, Trump'ın kilise ziyareti öncesinde bölgedeki göstericilerin polis tarafından dağıtılmasına ilişkin, "Kutsal zemini bir savaş alanına dönüştürdüler." dedi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı'nın Evanjelist destekçilerinin büyük bir kesimi, Trump'ın İncil pozunu "kötülükle dolu bir dünyada zafer" olarak nitelendirdi.

"TANRI'NIN ZIRHINI GİYEN BAŞKAN"

The Guardian'da yer alan habere göre, Benjamin Horbowy, annesinin gördükleri karşısında ağlamaya başladığını belirterek, "Tanrı ona (Trump) güç versin. Trump'ın, Tanrı'nın zırhını giyen bir başkan olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"ÇELİŞKİ YOK"

Donald Trump'ı savunan önde gelen Evanjelistler'den Robert Jeffress, ABD Başkanı'nın İncil'i havaya kaldırışıyla İncil arasında herhangi bir çelişki olmadığını ifade etti.