Evde Tek Başına filmindeki ev bir günlüğüne kiraya verilecek

'Evde Tek Başına' filmindeki ev, bir günlüğüne 25 dolara kiraya verileceği açıklandı. Filmde Buzz rolünde olan Devin Ratray'ın gelenleri karşılayacağı belirtildi.

1990 yılında yayınlanmaya başlayarak 3 seri halinde izleyici ile buluşan Evde Tek Başına filminin çekildiği ev sadece Airbnb uygulamasının aracılığıyla bir gece için kiralanmaya hazılanıyor.

EV BİR GECELİĞİNE KİRALANACAK

Airbnb, Chicago bölgesindeki evi 7 Aralık'ta web sitesindeki kiralık konutlar arasına alacağını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Macaulay Culkin'in başrolünü oynadığı, Noel döneminde evde yalnız kalan haşarı bir çocuğun hırsızlara karşı mücadelesini konu alan komedi filminin hayranları, o tarihten sonra evi tutmak için başvurabilecek.

KİRA ÜCRETİ 25 DOLAR

Bir gece için ödemeleri gereken ücret ise yalnizca 25 dolar olacak.

Başvurusu kabul edilen misafir, 12 Aralık tarihinde evde kalabilecek, ancak dört kişiden fazla kalmaları mümkün olmayacak.

FİLMDEKİ EVİN KÜÇÜK OĞLU KİRALAYANLARI KARŞILAYACAK

Zamanında gişe rekorları kıran ve hâlâ televizyonlarda sık sık gösterilen filmde Macaulay Culkin evin küçük oğlu Kevin McCallister'ı canlandırıyordu.

Airbnb'den evi tutup kiralayacak olanları Culkin'in ağabeyi Buzz rolündeki Devin Ratray karşılayacak.

Ratray, yayınlanan basın bildirisinde, "Beni pek de öyle hatırlamayabilirsiniz ama artık büyüdüm, evimi, hatta pizzamı bile sizlerle paylaşabilirim" ifadesini kullandı.