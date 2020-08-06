Facebook Trump'ın paylaşımını kaldırdı

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu koronavirüs hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, koronavirüs ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

"BU VİDEO YANLIŞ İDDİALAR İÇERİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın koronavirüse karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim koronavirüs dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.