Facebook’ta tanıştığı ABD’li gençle, Zoom’da evlendi

Pandemi sırasında tanışan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hiç karşı karşıya gelmeyen bir çift, Zoom uygulaması aracılığıyla evlendi. Çiçeği burnunda çift, ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

İngiltere’nin Lancaster şehrinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Ayşe, 2020 yılının Temmuz ayında yeni bir arkadaş bulmak amacıyla girdiği Facebook grubunda şimdilerde eşi olan Darrin’in 56 yaşındaki annesi Kenda ile konuşmaya başladı.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Kenda’nın, 24 yaşındaki oğluyla konuşmasına aracılık ettiği durum sonrasında ikili, telefonla konuşmaya karar verdi.

YASTIKTAN BEBEK YAPTI

Sık sık konuşan ikiliden Ayşe, erkek arkadaşıyla tanışmak için temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istedi ancak seyahat kısıtlamasına takıldı.

Yine de pes etmeyen Ayşe, Darrin’in yastıktan bebeğini yaptı.

ZOOM’DA EVLENDİLER

Her gece birbirleriyle saatlerce telefonla konuşan çift, 21 Mayıs 2021'de Darrin’in Ayşe'ye evlenme teklif etmesiyle aralarındaki ilişkiyi resmileştirdi.

Bu yıl 19 Ağustos'ta ise Ayşe ve Darrin, Zoom uygulaması yoluyla orada bulunan az sayıda arkadaş ve ailenin katılımıyla evlendi.

Evleneli 3 ay olmasına rağmen hala yüz yüze görüşemeyen çift, ilk kez görüşme için Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

“BİRBİRİMİZİ GERÇEKTEN SEVİYORUZ”

Ayşe, “Bir milyon yıl bunun başıma geleceğini hiç düşünmezdim. Geçen yıl konuşmaya başladığımızda kimsenin bunu beklediğini sanmıyorum. Ama biz evliyiz ve her şey tamamen yasal ve resmi, buna hala inanamıyorum. Düzgün bir şekilde buluşamamak gerçekten zor oldu ama uzun vadede bu bizi daha da güçlendirecek çünkü birlikte olmak için tüm bunlardan geçmek zorunda kaldık. Birbirimizi gerçekten seviyoruz” dedi.

“BİRAZ GERGİNDİM”

“Eşimle tanışmadan önce kayınvalidemle tanışmam çok komik” diyen Ayşe, “Çok iyi anlaştık, bu yüzden oğluyla konuşmayı önerdiğinde, bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. İlk başta biraz gergindim çünkü onun fotoğraflarını gördüm ve çok hoş görünüyordu.” şeklinde konuştu.