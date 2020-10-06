Bir kuş yuvasını istila eden fareleri kertenkele ile temizleyen adam, kertenkelenin fareleri tek tek bulma anını kameraya kaydetti.

Yabancı asıllı bir YouTuber, YouTube hesabında fareler tarafından istila edilmiş bir kuş yuvasını paylaştı.

Farelerin istila ettiği kuş yuvasının nasıl farelerden arındırılacağı düşünülürken ünlü YouTuber Joseph Carter, hesabından yaptığı paylaşım ile izleyenleri hayrete düşürdü.

KERTENKELE TÜM FARELERİ YEDİ

İstilaya uğrayan kuş yuvası, farelerden bir kertenkele ile temizlendi. Kertenkelenin hızlı ve atik hareketlerle tüm fareleri kolayca yakaladığı görüldü.

Fare istilasını kertenkele ile çözdü VİDEO



VİDEOYU YOUTUBE'DA YAYINLADI

O anları video çekimi ile kaydederek, YouTube hesabında yayınlayan Joseph Carter'ın videosu oldukça ilgi çekti.