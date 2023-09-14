Fas deprem felaketini yaşadı! Bilanço ağırlaşıyor El Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 946'ya yükseldi.

DHA

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta deprem felaketi yaşandı.

6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Fas İçişleri Bakanlığı, El Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı sayısını güncelledi.

Can kaybı yükseldi

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946’ya yükseldiğini, bu kişilerin 2 bin 944’ünün defin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ayrıca yaralı sayısı da 5 bin 674 olarak açıklandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Öte yandan İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)