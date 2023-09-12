Fas depreminde ölü sayısı 3 bine dayandı Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e yükselirken, yaralıların sayısı 5 bin 530'a çıktı.

AA

Kuzey Afrika sel ve deprem felaketleri ile boğuşuyor.

Libya'da sel ile mücadele edilirken Fas'ta yaşanan depremin bilançosu artıyor.

Ölü sayısı 3 bine yaklaştı

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybının 2 bin 901'e, yaralı sayısının ise 5 bin 530'a çıktığı belirtildi.

Çadır kentler oluşturuluyor

Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerdeki depremzedelere barınma, giyecek ve yiyecek desteği sağlıyor.

Depremin merkez üssü El-Huz’a yakın bölgede kurulan çadır kentte evleri ağır hasarlı ya da yıkılan 250 aile kalıyor.

Çadır kentte kalan 62 yaşındaki Muhammed Emhamid, evinin tamamen yıkıldığını bu nedenle ailesiyle çadır kentte yaşadıklarını söyledi.

"Çocuklar ve kadınlar için daha çok korkuyoruz"

Emhamid, çadırda yaşamanın çok zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Havalar sıcak fakat geceleri bu bölge çok soğuk oluyor. Tubkal Dağı’nın eteklerinde yer alan bölge soğuk havasıyla meşhur. Bu yüzden bir an önce kalıcı konutlara geçmemiz lazım. Çocuklar ve kadınlar için daha çok korkuyoruz, hasta olurlarsa bu şartlarda tedavileri de çok zor olacak."

Sahra hastanesi kuruldu

Depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde yer alan Asni kasabasında Fas ordusu tarafından kurulan tam teçhizatlı askeri sahra hastanesi, deprem bölgesindeki halka hizmet veriyor.

Tam teçhizatlı bir de ameliyathanenin yer aldığı sahra hastanesinin sorumlusu Albay Dr. Yusuf Kamus, sahra hastanesinin 2 gün önce kurulduğunu belirtti.

Sahra hastanesinin normal bir hastane kapasitesinde hizmet verebildiğini kaydeden Kamus, "Deprem bölgesinde birçok sahra hastanesi kuruldu. Bu bölgede kurulan hastanemizde depremde yaralanan depremzedelerin yanı sıra bölge halkının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hizmet veriyoruz. Hastanede, depremde yaralananların tedavisinde kullandığımız tam teçhizatlı ameliyathanenin yanı sıra radyoloji bölümü ve bir de laboratuvar yer alıyor. Gelen hastalarımızın çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

Hastanenin günlük 500 hastayı kabul edebilecek kapasitede olduğunu aktaran Kamus, şimdiye kadar 600'ün üzerinde hastanın tedavisini yaptıklarını kaydetti.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)