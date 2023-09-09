Fas'ı 7 büyüklüğünde deprem vurdu! Afetin olduğu anlar kameralara yansıdı Kuzey Afrika ülkesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Afet anları kameralar tarafından kaydedildi.

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AA

Dünya doğal afetlerle mücadele ediliyor.

Bir yanda orman yangınları bir yanda ise deprem...

Afetten etkilenen ülkelerden biri de Fas.

296 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika ülkesi dün gece büyük bir depremle karşılaştı. Afetin şiddeti 7 büyüklüğünde olarak açıkladı.

Turistlerin gözde destinasyonları arasında yer alan Fas'ın pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Halka panik olmamaları yönünde çağrı yapıldı

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

Vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Deprem anları kamerada

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası halkın sokaklara döküldüğü anları paylaştı.

Öte yandan depremin büyüklüğü de kameralara yansıdı.

Görüntülerde vatandaşların sokaklara akın ettiği anlar da yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)