Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem yaşandı Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

AA

Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtildi.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı.

Halk sokaklara döküldü

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın deprem sonrası sokaklara çıkması yer aldı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Henüz, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"Son 120 yılın en şiddetlisi"

Sarsıntı, Marakeş'ten yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, Atlas Dağları'ndaki Oukaïmedene kayak merkezi yakınında gerçekleşti.

El Cezire'nin aktardığına göre sarsıntı, Fas'ta son 120 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.

Olay yerinden görüntülerde, Marakeş'te yer alan caminin bir bölümünün çökmesi nedeniyle birkaç kişinin yaralandığı görüldü.

Çok sayıda bina hasar aldı

Brahim Himmi isimli yerel sakin, birçok ambulansın hasarlı bölgelere sevk edildiğini söyledi. Himmi, çok sayıda binanın zarar gördüğünü dile getirdi.

Fas’ta 1960’ta meydana gelen depremde, ülkenin güneyindeki Agadir kenti yıkılmış ve 10 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)