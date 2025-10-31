Fas’ta Çöl Bölgesinde yüksek yoğunlukta altın bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisi (ONHYM), bu yıl ülkenin güneyinde yer alan el-Verma, Celva ve İmtalan-Tiçla bölgelerinde yapılan araştırmalarda yüksek yoğunlukta altın göstergeleri tespit edildiğini duyurdu.

2025'TE 44 MADENCİLİK PROJESİ

Ofisten yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca yürütülen madencilik araştırmalarının, değerli ve temel metallerin yanı sıra endüstriyel kaya, mineraller ve enerji kaynaklarına odaklandığı belirtildi. Ülke genelinde bu yıl 44 yeni madencilik projesinin başlatıldığı ve çalışmaların özellikle potansiyeli yüksek bölgelerde yoğunlaştığı vurgulandı.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE ORTAKLIKLAR KURULDU

Açıklamada ayrıca, Nador (kuzey) ve Bucedur (güney) bölgelerinde faaliyet göstermek üzere uluslararası şirketlerle iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirildi. ONHYM, bu ortaklıkların ülkenin madencilik kapasitesini artırarak, Fas’ı bölgesel bir maden merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.