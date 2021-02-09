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    Fas’taki sel felaketinde ölü sayısı 28'e yükseldi

    Ocak ayından beri Fas'ta şiddetli yağışların etkili olması ile meydana gelen sel felaketi nedeni ile kaçak kurulmuş yer altı tekstil atölyesinde mahsur kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:47
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    Fas’taki sel felaketinde ölü sayısı 28'e yükseldi

    Hafta sonu Fas’ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde sele neden oldu.

    Pazarı pazartesiye bağlayan gece, Tanca’nın Branes yerleşim bölgesindeki bir villanın bodrum katında bulunan kaçak tekstil atölyesi su altında kalmış, mahsur kalan 24 Fas vatandaşı hayatını kaybederken 10 kişi kurtarılmıştı.

    Fas’taki sel felaketinde ölü sayısı 28'e yükseldi VİDEO

    ÖLÜ SAYISI 28'E YÜKSELDİ

    Yetkililer tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 28’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 20 ile 40 arasında değiştiği, 17’sinin kadın olduğu açıklandı.

    Fas’taki sel felaketinde ölü sayısı 28 e yükseldi #1

    ATÖLYE SAHİBİ GÖZALTINDA

    Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma açılırken, atölyenin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

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    ÖLÜM NEDENLERİ ELEKTRİK ÇARPMASI

    Fas basını, felaketin yaşandığı atölyede hayatını kaybedenlerin ölüm nedeninin elektrik çarpması olabileceğini belirtti.

    KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Yerel yetkililer, olay yerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve mağdurların cansız bedenlerine ulaşmak için hala çalışmalara devam ediyor.

    Tanca-Tetuan-El Huseyma bölge Valisi Mohamed Mhidia da afet bölgesine gelerek durumu yakından takibe aldı.

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