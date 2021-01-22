Fauci: Sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki koronavirüs salgınının son durumunu değerlendirdi.

Ülkedeki salgının hala "ciddi" seviyelerde olduğunu belirten Fauci, Güney Afrika ve İngiltere'de rastlanan koronavirüs mutasyonlarının, birbirinden farklı olduklarına dikkati çekti.

"EN AZ 20 EYALETTE İNGİLTERE'DEKİ KORONAVİRÜS MUTASYONUNA RASTLANDI"

Fauci, Güney Afrika'daki mutasyona henüz ABD'de rastlanmadığını belirterek "Şu anda en az 20 eyalette İngiltere'deki koronavirüs mutasyonuna rastlandı." diye konuştu.

Bu mutasyonların aşıları etkisiz kılmadığının altını çizen Fauci, maske takılması konusunda da ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

100 GÜNDE 100 MİLYON AŞI

Fauci, Biden'ın ilk 100 günü için koyduğu 100 milyon aşı hedefinin de oldukça makul olduğunu ifade etti.

"SONBAHAR GİBİ NORMALE BİR NEBZE DÖNERİZ"

Aşılama çalışmalarının artırılmasına yönelik eylem planı hazırladıklarını kaydeden Fauci, "Amerikalıların yüzde 70 ila 85'i yaz ortası ya da sonuna kadar aşılanırsa, sonbahar gibi normale bir nebze dönebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"ŞU ANDA KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın da koronavirüs ekibinde yer alan Fauci, şu anda kendisini daha rahat hissettiğini sözlerine ekledi.