FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Amerika'daki olaylı seçimler sonrası görevi devralacak Biden'a karşı silahlı protesto yapılacağı bilgisi FBI tarafından paylaşıldı.

ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine göre; ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor.

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak" ifadesine yer verildi.

YEMİN TÖRENİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte 20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, "Halka, Biden'ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

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