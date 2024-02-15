FBI Direktörü Wray, sessiz sedasız İsrail'e gitti Direktör Wray, habersiz bir şekilde İsrail'i ziyaret etti. FBI'ın açıklamasında, "İsrail’den gelen taleplere yanıt vermeye devam edeceğiz" denildi.

AA

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, İsrail’e ziyaret düzenledi.

Wray'in ziyareti habersiz gerçekleştirilirken, FBI'dan açıklama yapıldı.

Direktör Wray’in bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail’e habersiz bir ziyarette bulunduğu, İsrail’in emniyet ve istihbarat yetkileriyle bir araya geldiği belirtildi.

FBI'dan Tel Aviv'e destek mesajı

Wray'in ziyaretinde, İsrailli meslektaşlarıyla ortaklığını, "uzun süredir devam eden, yakın ve sağlam bir ortaklık" olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Wray'in ayrıca FBI’ın İsrail’e desteğini sürdüreceğini belirttiği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

"Taleplere yanıt vermeye devam edeceğiz"

FBI’ın müttefiklerini güvende tutma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, şöyle dedi:

FBI, vatandaşlarını terör tehditleri ve eylemlerinden korumak için devam eden çabalarında destek sağlamak üzere İsrail’den gelen taleplere yanıt vermiştir ve vermeye devam edecektir.

İsrail’deki FBI personeliyle görüştü

Açıklamada, Wray’in İsrail’deki FBI personeliyle de görüşerek kendilerine ortaklara ve bölgeye adanmışlıkları ile hizmetleri için teşekkür ettiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)