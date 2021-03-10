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    FBI, Kongre baskını öncesi bomba bırakan şüpheliyi paylaştı

    6 Ocak'taki kanlı kongre baskınından bir gece önce parti merkezlerine bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntüleri yayınlandı. Şüpheliye 100 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 14:36
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    FBI, Kongre baskını öncesi bomba bırakan şüpheliyi paylaştı

    ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak 2020’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen Kongre baskınının ardından, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’ye ait genel merkezlerde bomba bulundu.

    Başkent Washington'da karmaşanın hakim olduğu 6 Ocak’ta güvenlik güçleri, parti merkezlerini tahliye etmiş ve bulunan bombaların ‘boru bombası’ tipi patlayıcı olduğu duyurmuştu.

    BOMBALARI BASKINDAN BİR GECE ÖNCE YERLEŞTİRDİ

    ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayınladığı görüntülerde, şapkalı bir kişinin elindeki çantayla Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinin yakınlarında dolaştığı anlar yer aldı.

    FBI tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Kongre baskınının hemen ardından parti merkezlerinde bulunan bombaları yerleştiren kişi olabileceği ifade edildi.

    FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı İZLE

    100 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

    FBI, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceğini belirtti.

    FBI, Kongre baskını öncesi bomba bırakan şüpheliyi paylaştı #1

    FBI, Kongre baskını öncesi bomba bırakan şüpheliyi paylaştı #2

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