FBI, sapık milyarder Jeffrey Epstein'in öldürülmediğini açıkladı

AA

Bir zamanlar tüm dünyanın tanıdığı en zengin iş adamlarından biri olan Jeffrey Epstein, iğrenç bir olayla tüm ününü kaybetti.

Epstein'in, özel adasında reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik bazı kanıtlar ortaya çıktı.

Ünlü pedofili adasında dünya çapında güçlü isimlerle bağlantılı olarak bu suçları işlediği iddia edilen sapık milyarder, genç kızların istismarına yönelik bir ağ kurmuş ve zorla tuttuğu çocukları zengin ve ünlü şahıslara satmıştı.

Epstein, 2019 yılında New York’taki Metropolitan Cezaevi'nde ölü bulunmuştu.

SAPIK MİLYARDER DAVASINDA FBI'DAN DEĞERLENDİRME

Ancak bu ani ve şüpheli ölüm tüm dünyada bir soru işareti olarak kaldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kash Patel ve Direktör Yardımcısı Dan Bongino, ABD medyasında birçok kez gündeme oturan Epstein davasına ilişkin Fox News'a değerlendirmelerde bulundu.

CİNAYET İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Hücrede başka bir insanın varlığına ilişkin adli bir delil bulunmadığını aktaran Bongino, "DNA yok, ses yok, parmak izi yok, şüpheli yok, suç ortağı yok, ipucu yok, hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bongino, Epstein'in 'öldürülmediğini' söyleyerek cinayet iddialarına son noktayı koydu.

KAMERA KAYITLARI YAYINLANACAK

Bongino, Epstein'ın ölü bulunduğu New York'taki hapishane hücresinde kaydedilen kamera kayıtlarının kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Patel de çarşamba günü Fox News'a verdiği ayrı bir demeçte, Epstein davası hakkında da daha fazla bilgi verileceğini açıklamıştı.

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, şüphelerini dile getirerek bunu reddetmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda isimleri yer almasına rağmen Clinton ve Trump'a herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.