Fed'i hedef alan Donald Trump piyasaları karıştırdı

AA & Ensonhaber

NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savundu.

"Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor" diyen Trump, Powell'ı başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, "Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum" yanıtını verdi.

Trump'ın açıklamaları ABD piyasalarında tedirginliğe yol açtı.

SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

Son dönemde Powell'a yönelik eleştirilerini sıklaştıran Trump, geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda çok geç kaldığını belirterek işine son verilmesini talep etmişti.

Fed'e defalarca faizleri indirme çağrısında bulunan Trump, daha sonra Powell'a yönelik eleştirilerinin tonunda bir miktar değişikliğe gitmişti.

Trump, Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını ifade etmiş, ancak faiz oranlarını düşürme çağrılarının arkasında durmuştu.