FIA'nın eski başkanı Max Mosley 81 yaşında vefat etti

FIA'nın eski başkanı Max Mosley 81 yaşında vefat etti

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Max Mosley 81 yaşında hayatını kaybetti.

Uluslararası Otomobil Sporları Fedarasyonu eski başkanlarından Max Mosley, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu.

81 Yaşındaki Mosley, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Formula 1 kurumu ile organizasyonun eski başkanlarından Bernie Ecclestone Mosley’nin ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

MOTOR SPORLARININ EN RENKLİ KİŞİLİĞİYDİ

1993 yılında FIA başkanlığına başlayan Mosley, motor sporlarının en renkli ve tartışmalı kişileri arasında gösteriliyor.

Kariyerinin ilk yıllarında yarış otomobili sürücüsü ve avukatlık yapan Max Mosley F1'in uluslararası ölçekte tanınması ve popülerleşmesi için önemli katkılarda bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTILMASI KONUSUNDA ÇALIŞTI

Özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mosley, Formula 1'in efsane pilotlarından Ayrton Senna'nın 1994'te yarış sırasında ölümünün ardından organizasyonda güvenlik önlemlerinin artırılmasında önemli rol oynamıştı.