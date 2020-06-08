Fikirci Bey yazdı: ABD USULÜ DARBE

Amerika'da meydana gelen ve tüm dünyaya sıçrayan olaylar Fikirci Bey'in merceği altında..

Bu konuya tekrar dönmeyiz sanıyordum; ama konu gündemde kalmayı sürdürüyor.

Evet, ABD’deki olaylar.

Şimdi de küresel boyuta sıçratıldı. AB, Kanada, İngiltere ve Kıta Avrupası sözüm ona günah çıkartıyor. Irkçılığa karşı eylemler yapılıyor. Sanki bugüne kadar onlardan daha ırkçı birileri varmış gibi.

Ben böyle olaylar kolayca desteklendiğinde hemen şüpheye düşüyorum. Ne yani şimdi ABD’de başkanlık seçimlerine (3 Kasım 2020) birkaç ay kala beyaz Amerika ve kolonyal Avrupa, birdenbire siyahilerin hayatının önemli olduğunu mu anladı? Eğer gerçekten anlamış olsalardı ve birileri harekete geçseydi, zamanında Martin Luther King’e, Malcolm X’e yaptıklarını yaparlardı.

Fakat ne yandan bakarsanız bakın, olaylar bir garip. Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde insanlar biner biner ölüyor, hatta rakamın bin beş yüze çıktığı da oldu. (Nüfusa oranlarsak İtalya ve İspanya’da da durum aşağı yukarı aynıydı.) Tamam, ABD’nin sağlık sistemi kötü bunu kendileri de biliyor; ama bu kadar hazırlıksız yakalanmak ve bu kadar çaresiz kalmak ABD’ye normalde uymuyor. Üstelik tam da salgından biner biner ölürken göz göre göre bir provokasyon yapılıyor ve herkes sokağa dökülüyor. Maske, sosyal mesafe hak getire. Normal mi bu?

Asıl ilginç gelişme dün oldu. Olayları durdurmak isteyen Başkan Trump’a, Pentagon asker vermedi. Demek ABD usulü darbe de böyle oluyor. Asker, gerektiği zamanda asker vermeyerek hükümete darbe yapıyor. Gerçi bize de yabancı değil bunlar hatırlarsanız. 11 Eylül gününe kadar günde 20’ye çıkan cinayetler, 12 Eylül sabahı bıçakla kesilmiş gibi sona ermişti. Önceki beş yılda beş bin kişi ölürken ordu aynı ordu değil miydi? Hükümetler askerden yardım istemedi mi? Yine Madımak’ta bir tabur asker, hatta iki tane toma ile önlenebilecek olayları önce seyredip sonra da ileriki darbelerine altlık yapmadılar mı? Şimdi hükümeti insanları kutuplaştırmakla suçluyorlar. Beş bin kişi sağ-sol diye kutuplaşıp birbirini öldürürken kılları kıpırdamamıştı.

ABD seçimlerine henüz beş ay var ve görünen o ki ABD’yi güzel günler beklemiyor.

Peki ne etti bu Trump size, ey Pentagon?

Şaka. Trump’ın da iler tutar yanı yok ama Pentagon’u kızdıran onun Orta Doğu’da yeterince şahin olmaması, Rusya’nın ilerlemesine izin vermesi. Trump’a kalsa Orta Doğu’dan ve Afganistan’dan bütün askerlerini çekecek.

Hatırlarsanız Kennedy de Vietnam’dan çıkmak, hatta soğuk savaşa son vermek istiyordu. Beyni hala kayıp. Kim demiş ABD’de darbe olmaz diye?

Anlaşılan o ki ABD derin devleti sadece başka halkalara değil, kendi halkına da operasyon çekiyor. Küresel omuzdaşları da yanında. ABD'deki istemezükçüler devrede . Onlarda da aynı histeri hakim: Trump gitsin, onu devirelim de ülke filan hak getire..

Peki seçime kadar ülke kaosa sürüklendi, Trump yıpratıldı ve seçimi kaybetti. Yerine kim gelecek sanıyorsunuz? Irkçılık karşıtı, barış sever, gerçek bir “demokrat” mı?

Çok beklersiniz. Hesap tutarsa ipleri Pentagon’un elinde, ABD’yi daha fazla savaşa sürükleyecek bir kukla gelir.

Öyle ise şimdi tam da bizim ABD’li FETÖ’cülerin olaylara karıştığı bir zamanda, terörist başını ABD’den istemenin tam zamanı değil mi?

Değil, çünkü onu oraya zaten Pentagon yerleştirdi. Trump’ın bunu yapması için izin vermezler.

@kalemciler