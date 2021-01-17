Psikolojik rahatsızlığı bulunan Bebe, tedavi için gerekli masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından kafese kapatıldı.

Filipinler'de yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, 5 yıldır kafeste yaşıyor.

Yerel medyanın haberine göre, Bebe’in 2014’te depresyon teşhisi konulmadan önce bir dükkanda çalıştığı ve ailesi tarafından kafese mahkum edildiği öğrenildi.

"İLAÇLARINI KARŞILAYAMADILAR"

Filipin medyası; genç kadının tedavisi için ilaç masaraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından kafese kapatıldığını, ikinci kez depresoyona girdiğini, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı.

Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe’in şiddetli ataklar yaşadığını belirterek "Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi. Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi.

Filipinler'de 5 yıldır kafeste yaşayan kadın ViDEO

"BU ACI MANZARA ONUN GÜVENLİĞİ İÇİN"

Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, "Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.

KIYAFETLERİNİ YEDİĞİ İÇİN ÇUVAL GİYDİRDİLER

Yetkililerden Bebe için yardım bekleyen aile, genç kadının durumunu sosyal medyadan paylaştı. Videoda genç kızın çuval giydiği görülürken, aile bu durumu "Kızımız yiyeceklerini yemeye çalıştığı için çareyi çuval giydirmekte bulduk." dedi.