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    Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem

    Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 25.12.2020 - 05:50
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    Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem

    Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

    Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

    Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

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