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    Filipinler'de dünyanın en derin gemi enkazı bulundu

    İçinde 224 kişilik mürettebatın bulunduğu gemi, savaş sırasında battı. 7 kilometre derinlikteki geminin enkazına ulaşıldı.
    • 25.06.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 12:48
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    Filipinler'de dünyanın en derin gemi enkazı bulundu

    Filipinler’de Samar açıklarında ABD gemisine ait enkaz bulundu.

    USS Samuel B Roberts gemisi, İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı sırada Samar açıklarında battı.

    7 kilometre derinlikte ortaya çıkarıldı

    Deniz seviyesinin yaklaşık 7 kilometre altındaki kalıntılar, şimdiye kadar bulunan en derin gemi enkazı olarak kayıtlara geçti.

    ABD ile Japonya donanmasının karşı karşıya geldiği Samar Muharebesi'nde hasar alan geminin, gövdesinde top ve kurşun izleri olduğu aktarıldı.

    224 kişilik mürettebat

    Samuel B Roberts’in 224 kişilik mürettebatı bulunuyordu. BBC'nin haberine öre, mürettebattan 120 kişi 50 saat boyunca kurtarma botlarına tutunarak hayatta kalmayı başarmıştı.

    Filipinler'de dünyanın en derin gemi enkazı bulundu ViDEO

    Filipinler de dünyanın en derin gemi enkazı bulundu #1

    Filipinler de dünyanın en derin gemi enkazı bulundu #2

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