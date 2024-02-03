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Filipinler'de sel ve toprak kaymalarında 6 kişi öldü

Filipinler'de sel ve toprak kaymalarında 6 kişi öldü Ülkenin Davao de Oro ilinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.