Filipinler'de sel ve toprak kaymalarında 6 kişi öldü

AA
Filipinler'i sel vurdu...
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Davao de Oro İli Felaket Önleme İdaresi (PDRRMO), bölgedeki sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.
13 bin 711 aile etkilendi
Sel ve toprak kaymalarından 13 bin 711 aile etkilendi.
Tahliye edildiler
Davao İli Sivil Savunma Direktörü Ednar Dayanghirang, dün yaptığı basın toplantısında, 12 bin 978 ailenin 183 farklı tahliye merkezine yerleştirildiğini belirtmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış