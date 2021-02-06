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    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, UCM'nin kararını değerlendirdi

    'İsrail’in işlediği savaş suçlarını soruşturmaya yetkili olduğu' yönündeki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı, Iştiyye tarafından 'adaletin ve insanlığın zaferi' olarak nitelendirildi.
    • AA
    • 06.02.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 10:43
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    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, UCM'nin kararını değerlendirdi

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) , İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmaya yönelik kararını 5 Şubat'ta açıkladı.

    Kara göre, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğunu bildirdi.

    SUÇLAR CEZASIZ KALMAYACAK

    Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, UCM'nin söz konusu kararının, işlenen suçların zaman aşımına uğramayacağı ve faillerin cezasız kalmayacağı mesajı taşıdığını ifade etti.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, UCM nin kararını değerlendirdi #1

    İNSANLIK ZAFERİ OLARAK YORUMLADI

    Iştiyye, bu kararın adalet ve insanlık için bir zafer olduğunu belirtti.

    UCM'den İsrail'in Gazze'ye açtığı 3 savaş sırasında işlediği suçlar, Filistinli mahkumlar ve yasa dışı yerleşim birimleri konusunda önüne gelen dosyalarda adli süreci hızlandırmasını istedi.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, UCM nin kararını değerlendirdi #2

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