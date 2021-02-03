Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilere ait yapıları yıkmasını kınadı

İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait yapılara yapılan saldırılar, Başbakan Iştiyye tarafından kınandı. Iştiyye saldırıları, sistematik devlet terörü olarak nitelendirdi.

İsrail askerleri sabah saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin yapılarına yönelik bir saldırı düzenledi. İçinde hayvan barınaklarının da olduğu Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapı yıkıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinli bedevilerin uğradığı saldırılara yönelik yazılı açıklamalarda bulundu.

BU BİR ETNİK TEMİZLİKTİR

Iştiyye yaptığı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenleri ve hayvan barınaklarını yıkmasını sistematik bir etnik temizlik olarak değerlendirdi.

Yıkımla Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Iştiyye, “Bu, Yahudi yerleşimcileri lehine toprakların gerçek sahiplerine karşı yapılan sistematik bir devlet terörü ve etnik temizliktir.” dedi.

İSRAİL'E DUR DENMELİ

Iştiyye, uluslararası topluma İsrail’in bu “saldırılarını” durdurmak ve Filistinlilere bir koruma sağlamak için müdahale etme çağrısı yaptı.

BMGK'NIN 2334 SAYILI KARARI UYGULANMALI

Iştiyye ayrıca, ABD’ye de iki devleti çözümü kurtarmak için verdiği sözleri yerine getirmesini ve Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerini kınayan BMGK’nin 2334 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu.