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    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilere ait yapıları yıkmasını kınadı

    İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait yapılara yapılan saldırılar, Başbakan Iştiyye tarafından kınandı. Iştiyye saldırıları, sistematik devlet terörü olarak nitelendirdi.
    • AA
    • 03.02.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 10:26
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    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilere ait yapıları yıkmasını kınadı

    İsrail askerleri sabah saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin yapılarına yönelik bir saldırı düzenledi. İçinde hayvan barınaklarının da olduğu Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapı yıkıldı.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinli bedevilerin uğradığı saldırılara yönelik yazılı açıklamalarda bulundu.

    BU BİR ETNİK TEMİZLİKTİR

    Iştiyye yaptığı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenleri ve hayvan barınaklarını yıkmasını sistematik bir etnik temizlik olarak değerlendirdi.

    Yıkımla Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Iştiyye, “Bu, Yahudi yerleşimcileri lehine toprakların gerçek sahiplerine karşı yapılan sistematik bir devlet terörü ve etnik temizliktir.” dedi.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilere ait yapıları yıkmasını kınadı #1

    İSRAİL'E DUR DENMELİ

    Iştiyye, uluslararası topluma İsrail’in bu “saldırılarını” durdurmak ve Filistinlilere bir koruma sağlamak için müdahale etme çağrısı yaptı.

    BMGK'NIN 2334 SAYILI KARARI UYGULANMALI

    Iştiyye ayrıca, ABD’ye de iki devleti çözümü kurtarmak için verdiği sözleri yerine getirmesini ve Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerini kınayan BMGK’nin 2334 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu.

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Filistinlilere ait yapıları yıkmasını kınadı #2

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