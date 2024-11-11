Filistin Başbakanı'ndan BM'ye Gazze için karar tasarısı çağrısı

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikaları sürüyor...

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği zalim saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli ölürken, 102 bin 929 kişi ise yaralandı.

İsrail'n saldırılarına ilişkin Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki hazırlık toplantısında konuştu.

"İLGİLİ GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINI UYGULAMAK GEREKLİDİR"

Konuya ilişkin bilgiler Filistin resmi haber ajansı WAFA’ da yer aldı.

WAFA’ya göre, Mustafa, konuşmasında "Birleşmiş Milletler Şartı'nın yedinci bölümü uyarınca Güvenlik Konseyine bir karar tasarısı sunulması, işgalci güç olarak İsrail'i Gazze'de ateşkese zorlamak, insani yardımların derhal girişini sağlamak ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamak gereklidir." ifadelerine yer verdi.

'YASA DIŞI İŞGALİ'N SONLANDIRILMASI İÇİN ÇAĞRI

İsrail'in Filistin Devleti'nin topraklarındaki "yasa dışı işgali"ni sonlandırmak için ortak çalışmanın, pratik adımlar atmanın ve yaptırımlar uygulamanın önemli olduğunu belirten Mustafa, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış için uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönündeki çabasının ve vizyonunun desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Filistin Başbakanı, devamında çağrıda bulunarak şu sözleri sarf etti:

Filistin Devleti’nin BM’de tam üyelik kazanması için bir karar tasarısının Güvenlik Konseyine sunulması ve bu kararın zirvenin hemen ardından hızla uygulanması, ayrıca İsrail’in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulmasına yönelik adımlar atılması.

KÜRESEL KOALİSYON DAVETİ

Mustafa ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı soykırım davasına katılması ve Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırım suçu işlediğine dair hızlı bir şekilde karar vermesi yönünde çalışması gerektiğini bildirdi.

Mustafa, iki devletli çözümün uygulanmasını sağlamak için kurulan küresel koalisyonu, Filistin Devleti’ni tanıma sürecini tamamlamaya ve Filistin'in BM'de tam üyelik kazanmasını desteklemeye, ayrıca İsrail'in iki devletli çözümü uygulaması için siyasi, hukuki ve ekonomik önlemler almaya davet etti.

SUUDİ ARABİSTAN DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Suudi Arabistan, ekim ayında, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere 11 Kasım 2024'te ortak bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.



