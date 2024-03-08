Filistin destekçileri, ABD Başkanı Biden'ın yolunu kesti Biden'ın konvoyunun kullanmayı planladığı yol, Filistin destekçisi göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son verilmesi istendi.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının durdurulması istendi. Göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

Biden'ın kullanacağı yolu trafiğe kapattılar

Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

Filistin destekçileri, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

Polisten göstericilere müdahale

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Polis göstericilere müdahale ederek birçok göstericiyi de gözaltına aldı.