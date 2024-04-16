Filistin destekçileri, Golden Gate Köprüsü'nü Gazze için kapattı ABD'de San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen Filistin destekçisi göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

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AA & Ensonhaber

Sabahın erken saatlerinde ABD'nin San Francisco kentinde bulunan ve sembol haline gelen Golden Gate Köprüsü, Filistin'e destek amacıyla toplanan onlarca göstericiye ev sahipliği yaptı.

Ellerinde "Dünyayı Gazze için durdurun" ve "Gazze'deki kuşatmayı kaldırın" yazılı büyük pankartlar taşıyan göstericiler, araç trafiğini bir süre durdurarak seslerini duyurmayı amaçladılar.

Polis güvenlik önlemlerini alırken, helikopterler de havadan görüntü çekerek olayı izledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olayın geniş bir kitle tarafından takip edilmesine neden oldu.

Gösteri sona erdikten sonra köprü trafiği normale döndü, herhangi bir olay yaşanmadı.

Chicago'da havalimanı yolunu kapattılar

Öte yandan ABD'nin en büyük şehirlerinden Chicago'da da benzer bir gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de olanlara dikkati çekmek amacıyla sabah saatlerinde havalimanına giden yolu kapattı.

Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na giden 3 yolu kapatan göstericiler, ellerinde Gazze'deki insani krize dikkat çeken pankartlarla Amerikalılara bölgedeki insani krizi hatırlattı.

Boyunlarına "soykırımı durdurun" yazılı kırmızı pankartlar asan göstericiler, uzun bir insan zinciri oluşturarak havalimanına açılan yolları kapattı.

Gösterilerini tamamlayan Filistin destekçileri daha sonra olaysız şekilde dağıldı.