Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Gazze'yi susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ni "bilerek" susuz bıraktığını söyledi.

AA

İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, gelen yardımlara da engel oluyor.

İsrail'in Gazze'yi aç ve susuzluğa bırakması ise salgın hastalıklarını doğuruyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya yer verildi.

"İğrenç insanlık dışı suçlar"

Abbas, "Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanarak İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor." ifadesini kullandı.

Su arıtma sistemleri tahrip edildi

Abbas, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki su ve arıtma sistemlerini kasten tahrip ettiğini, Gazze'de yaşayan insanların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği su sınırının yüzde 2,5'ine ve hayatta kalma seviyesinin yüzde 20'sine erişebildiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)