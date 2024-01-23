Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze mesajı: Vazgeçmeyeceğiz Abbas, Gazze Şeridi'nin, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Filistin lideri, "Gazze Şeridi’nden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze üzerinde kontrol kurma niyetine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den bir daha saldırıların yaşanmaması için bu bölgeyi kendilerinin kontrol edeceğine yönelik ifadeler kullanmıştı.

Bu duruma tepki gösteren Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin Filistin devletinin bir parçası ve halkının vazgeçilemez önceliklerden olduğunu söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Orta Doğu Barış Kiliseleri Konseyi (MECC) heyetini kabul etti.

"Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır"

Abbas, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." diyerek şunları söyledi:

İşgal devleti (İsrail) makamlarının burayı veya herhangi bir bölümünü ayırma planları kabul edilemez veya üzerinde çalışılamaz.

"Gazze Şeridi’nden asla vazgeçmeyeceğiz"

İsrail tarafından el konulan Filistin vergi fonlarının Filistin makamlarına aktarılmasının önemine vurgu yapan Abbas, şu ifadeleri kullandı:

Gazze Şeridi’nden asla vazgeçmeyeceğiz ve buranın halkının önceliği vardır. Gazze Şeridi’nin halkı Filistin devletinin sorumluluğundadır.

Vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılması

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, 21 Ocak’ta, İsrail kabinesinin, Gazze Şeridi'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onaylamasına ilişkin, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtmişti.

Uluslararası topluma çağrı: İsrail'i zorlayın

İsrail tarafından Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne ayırdığı fonun aktarılmasını engelleme çabalarını reddettiklerini belirten Şeyh, uluslararası topluma, İsrail'i Filistin’in tüm fonlarını aktarmaya zorlaması çağrısında bulunmuştu.

İsrail kabinesi, 21 Ocak’ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onaylamıştı.

Gazze tahsislerinin Norveç'e aktarılmasına ilişkin plana onay

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, şu ifadelere yer vermişti:

Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'nde toplanan siyasi güvenlik kabinesi, vergi fonlarının Filistin yönetimine ve Gazze tahsislerinin Norveç'e aktarılmasına ilişkin bir planı onayladı.

Aylık 190 milyon dolar ödeme

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu vergiler, Filistin ekonomisi için önemli bir gelir sağlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

Buna karşı Filistin yönetimi ise kasım ayında İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Yerel bankalardan borç aldılar

Kesinti nedeniyle Filistin yönetimi, memurların maaşlarının ödemesini son iki ay içinde geciktirmiş ve maaşların bir kısmını ödemek için yerel bankalardan borç alınmıştı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise 29 Aralık’ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.