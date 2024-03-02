Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salı günü Ankara'ya gelecek Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor...

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Mili duyurdu: Abbas salı günü geliyor

Filistinli bakan konuşmasında, "Türkiye halkı ve devletinin destekleri için müteşekkiriz. Türkiye'nin insani yardımlarına ve İsrail'in insanlık suçlarına karşı mücadelesi için teşekkür ederiz. Her zaman Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maliki, Müslüman ülkeler ve uluslararası camianın net bir duruş göstermesi gerektiğini belirterek, "İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız" dedi.

"Her zaman Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi biliyoruz"

Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimi olacağını söyleyen Maliki, "Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" diye konuştu.

Maliki, "Avrupa ülkeleri inisiyatif alıp Filistin'i tanımalı" diye ekledi.