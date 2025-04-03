Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarına uluslararası toplum suç ortağı oldu

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bini aştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN EYLEMSİZLİĞİ SUÇ ORTAKLIĞI SEVİYESİNE ULAŞTI"

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.

Açıklamada uluslararası toplumun saldırıyı durdurma ve sivilleri korumadaki başarısızlığı ve Filistin halkının soykırıma tabi tutulması, tehcir edilmesi, topraklarının ilhak edilmesi ve meşru haklarının tasfiye edilmesine tepki göstermemesinin güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

"Uluslararası toplumun eylemsizliği suç ortaklığı seviyesine ulaştı" ifadesine yer verilen açıklamada soykırımın devam etmesinin doğuracağı sonuçlar ve bölge ile dünyanın güvenlik ve istikrarı üzerinde oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıda bulunuldu.

HAMAS'TAN ÖFKE CUMASI ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği ve 90'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in ABD'nin desteği ve sağladığı korumayla Gazze'de işlediği suçların uluslararası hukuka göre soykırım suçları kapsamına girdiği ifade edildi.

İslam alemi ile dünyadaki hür insanlara seslenilen açıklamada Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in suçlarını ifşa etmek için gösteri, yürüyüş ve oturma eylemlerinin artırılması istendi.

"Cuma günü Gazze'ye yönelik ABD destekli Siyonist katliamlarının reddedildiği küresel bir öfke günü olsun" ifadesi kullanılan açıklamada İsrail büyükelçiliklerinin kuşatılması ve küresel baskının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

OKULLAR HEDEF ALINDI

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar El-Erkam Okulu'nu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze kentindeki Fehd es-Sabah Okulu da ilk saldırının ardından İsrail uçakları tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son ölenlerle birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 95'e çıktı.