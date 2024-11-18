İHA
İsrail, 409 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...
Yoğun saldırılar arasında yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinliler, insani kriz ile karşı karşıya.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Filistin Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaştı.
SON 24 SAATTE 4 SALDIRI
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından gerçekleştirilen 4 saldırıda 76 sivilin hayatını kaybettiğini, 158 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının ise 103 bin 898'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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