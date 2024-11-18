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Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in zalim saldırıları sürerken acı bilançoyu açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren saldırılarda can kaybı sayısının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının ise 103 bin 898'e yükseldiğini duyurdu.