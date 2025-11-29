Filistin taraftarları New York'ta Kara Cuma'yı boykot protestosu düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de soykırım sürerken batılı ülkelerde de Filistin için yapılan protestoların ardı arkası gelmiyor.

Kara Cuma indirimleri sırasında bu protestolardan biri daha gerçekleşti. New York'ta perakendecilere Filistin bayrağıyla dalarak halkı boykota çağıran protestoculara polis müdahale etti.

Zara mağazasında düdük çalan ve bayrak dalgalandıran protestoculardan 4 tanesinin tutuklandığı Fox news makalesinde yer buldu.

"SOYKIRIMI FONLUYORLAR, FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK!"

Mağazadaki protestocular arasında bir kadının "Soykırımı fonluyorlar, Filistin'e Özgürlük!" bağırdığı duyuldu.

Başka bir kadının ise "Zara soykırımcı bir şirket," derken bir yandan da düdük çaldığı görüntülendi.

Adrese ulaşan polis memurları ve Fox Digital muhabirlerinin tahminlerine göre yaklaşık 70 protestocu vardı.

"UTANIN"

Polis müdahalesi ile dağıtılmaya çalışılan grubun daha sonra Microsoft mağazası önünde gösteriye devam ettiği öğrenildi.

Grubun içerisinden bir kişi "Diyoruz ki: Artık yeter. Diyoruz ki: Utanın" şeklinde sloganlar attı.

Olay yerinden geçmekte olan bir vatandaşın protestocu gruba küfürler savurduğu ve sırıttığı dikkat çekti.

Polisin olay hakkındaki soruşturması sürüyor.