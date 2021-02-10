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    Filistin'de intihar girişimi: 4 yaralı

    Batı Şeria bölgesinde hükümet binası önünde intihar girişiminde bulunan gence, sivil savunma ekiplerinin müdahale etmesiyle gencin elindeki benzin alev aldı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 06:39
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 06:46
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    Filistin'de intihar girişimi: 4 yaralı

    Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentinde bir genç, hükümet binası önünde intihar girişiminde bulundu.

    Elinde benzin bidonu ile intihar girişiminde bulunan genç, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve güvenlik güçleri ikna etmeye çalıştı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    İkna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekiplerin gence müdahalesi ile gencin elindeki benzin bidonu alev aldı. Olayda intihar girişiminde bulunan genç ile 3 sivil savunma görevlisi yaralandı.

    Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Nael Al-Azza yaptığı açıklamada, gence müdahale eden 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını ifade etti.

    Filistin'de intihar girişimi: 4 yaralı İZLE


    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Olayda yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını kaydeden Al-Azza, yaralıların durumlarının orta ve ağır olduğunu aktardı.

    Olay hakkında başlatılan soruşturmada gencin intihar girişimine kalkışma sebebi açıklanmazken, gencin sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmedi.

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