Filistin'i destekleyen protestocu Joe Biden'ı yuhaladı! Ateşkes istedi ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasını bölen Filistin'i destekleyen protestocu, "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu. Protestocu, daha sonra apar topar dışarı çıkartıldı.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'yi ablukaya almasının ardından ölü sayısı artarken, ABD'nin desteği ise kesilmiyor.

İsrail'i her fırsatta destekleyen ABD Başkanı Joe Biden, bir programda konuşma yaparken neye uğradığını şaşırdı.

Biden, Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap etti.

Protestocu sözünü kesti

Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

"Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor"

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.

Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi.

Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.