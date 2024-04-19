Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğine ABD'den veto

ABD, İsrail için tüm dünyayı karşısına aldı.
Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini engelledi.
15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.
ABD'nin 'hayır' oyu kullandığı tasarıya 12 'evet' ve 2 'çekimser' oy geldi.
İngiltere ve İsviçre 'çekimser' kalırken Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya 'evet' oyu verdi.
Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin 'hayır' oyu kullanmaması ve toplamda 9 'evet' oyu alması gerekiyordu.
Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alıyordu.
Filistin'in üyelik başvurusu
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamış, 2012 yılında 'BM daimi gözlemci' statüsüne kavuştu.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.
Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.
BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne iletmişti.
BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.
Bunun ardından Cezayir, Filistin'in üyeliği için karar tasarısını müzakerelere açmıştı.
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